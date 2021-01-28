 Маріуполь в овертаймі дотиснув Дніпро в УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Маріуполь в овертаймі дотиснув Дніпро в УХЛ

Сьогодні 21:59 408 0
Доля матчу вирішилась за 10 секунд до кінця овертайму
Маріуполь в овертаймі дотиснув Дніпро в УХЛ
#Маріуполь, #Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У 29 турі УХЛ Дніпро вдома поступилося Маріуполю.

Доля матчу вирішилась в овертаймі, коли форвард Маріуполя Роберт Корчоха за 10 секунд до кінця закинув переможну шайбу - 3:2.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
29 тур, 28 січня

Дніпро - Маріуполь 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голи: 1: 0 - Швецов (Каракулько - Матусевич), 30:31; 2:0 - Воробйов (Шевцов - Крисанов), 33:44; Лихачов (Бондаренко), 34:16; 2: 2 - Луговий, 46:30; 2:3 - Корчоха (Градусов), 64:50.

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