Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Крижані Вовки поступилися Краматорську.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
01 тур, 23 січня
Крижані Вовки – Краматорськ 2:5 (0:1; 0:2; 2:2)
Шайби: 0:1 Фірсов (Геворкян, Панков), 17:44. 0: 2 Гринь (Столяренко, Сурсов), 23:43. 0:3 Жвачкін (Ципнятов), 30:21. 0:4 Ковальов (Карпенко, Кривошапкін), 47:26. 0:5 Люльчук (Сурсов, Воронін), 53:55. 1:5 Шабанов (Орлов), 57:02. 2:5 Панков (Анкудинов), 58:55
Раніше, Краматорськ розгромив Білий Барс у 27 турі УХЛ.