Олімпійського чемпіона посадили до в'язниці

Сало у нетверезому стані спричинив ДТП

Джерело - Чемпіон.

Колишній воротар збірної Швеції з хокею Томмі Сало найближчі два місяці проведе у в'язниці.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Сало в серпні минулого року у нетверезому стані врізався в огорожу на автомагістралі. Рівень алкоголю в його крові в три рази перевищував допустиму норму.

Адвокат колишнього гравця НХЛ просив умовний термін і громадські роботи, проте в суді вирішили відправити Сало за ґрати. Його захист оскаржуватиме це рішення.

Томмі Сало в 1994 році завоював золото на Олімпійських іграх в Ліллегаммері. В НХЛ 49-річний швед в складі Колорадо, Едмонтона і Айлендерс відіграв 526 матчів.

Нагадаємо, НХЛ відсторонила чотирьох російських хокеїстів.