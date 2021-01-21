Кременчук переміг Дніпро у 27 турі УХЛ

Гості провалили другий період матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 27-го туру УХЛ Кременчук протистояв херсонському Дніпру.

Перший період був сухим. Після перерви гості провалили 20-тихвилинку - господарі закинули три шайби. У третьому періоді Дніпро зміг відіграти дві шайби.

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27 тур, 21 січня

Кременчук - Дніпро 3:2 (0:0, 2:0, 0:2)

Шайби: 1:0 - 23:04 Гриценко, 2:0 - 34:02 Тютченко, 3:0 - 34:54 Смірнов, 3:1 - 54:47 Галєєв, 3:2 - 58:19 Дорофєєв

Нагадаємо, Сокіл розгромив Маріуполь у 27 турі УХЛ.