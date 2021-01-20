Донбас переграв Крижаних Вовків у 27 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 27-го туру УХЛ Донбас святкував домашню перемогу над Крижаними Вовками.
Гості змогли на рівних з Донбасом зіграти перші два періоди. Сил на третій період у них не вистачило.
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
27 тур, 20 січня
Донбас - Крижані Вовки 6:3 (2:1, 1:2, 0:0)
Шайби: 1:0 - 05:15 Шишлянніков, 1:1 - 12:55 Панков, 2:1 - 13:33 Монс, 2:2 - 35:27 Лучніков, 2:3 - 38:38 Шабанов, 3:3 - 39:56 Казаковцев, 4:3 - 41:17 Лялька, 5:3 - 44:52 Захаров, 6:3 - 59:48 Сігарьов
Раніше, Сокіл розгромив Маріуполь у 27 турі УХЛ.