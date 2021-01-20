Донбас повернув досвідченого захисника

Донбас підсилився захисником

Донбас оголосив про підписання захисника Євгена Курбатова.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У складі Донбасу Євген Курбатов виступатиме під 28-м номером.

У сезоні 2019/20 Курбатов вже виступав у Донбасі - провів у складі донеччан 6 матчів в чемпіонаті УХЛ, після чого перейшов в Гомель, за який грав до 12 січня. За півтора сезону в Екстралізі Євген Курбатов в 49 матчах набрав 10 (2 + 8) очок при показнику корисності +7.

Раніше, Донбас розібрався з Маріуполем в УХЛ.