Кременчук розгромив Білий Барс у 26 турі УХЛ

Гості відігралися після рахунку 2:0 у першому періоді

Джерело - Чемпіон.

Білий Барс приймав Кременчук у рамках 26 туру української хокейної ліги.

Гості відігралися після рахунку 2:0 у першому періоді і здобули розгромну перемогу 3:7.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

26 тур, 17 січня

Білий Барс - Кременчук 3:7 (2:0, 1:4, 0:3)

Шайби: 1:0 - 11:43 Благий, 2:0 - 13:22 Бабинець, 2:1 - 22:17 Орлов, 2:2 - 24:58 Коробов, 3:2 - 27:32 Бабинець, 3:3 - 54:16 Денискін, 3:4 - 35:50 Смирнов, 3:5 - 44:11 Созонов, 3:6 - 49:01 Орлов, 3:7 - 58:43 Денискін

Нагадаємо, Краматорськ мінімально переміг Дніпро в УХЛ.