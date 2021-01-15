Кароліна розгромила Детройт, Вінніпег здолав Калгарі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті НХЛ відбулися 10 матчів.
НХЛ - Регулярний чемпіонат
14 січня
Баффало - Вашингтон 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Нью-Джерсі - Бостон 2:3 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Рейнджерс - Айлендерс 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
Детройт - Кароліна 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Вінніпег - Калгарі 4:3 (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Нашвілл - Коламбус 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Аризона - Сан-Хосе 3:4 Б (0:2, 1:0, 2:1, 0:0 1:2)
Едмонтон - Ванкувер 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)
Вегас - Анагайм 5:2 (2:2, 0:0, 3:0)
Лос-Анджелес - Міннесота 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
Раніше, Філадельфія обіграла Піттсбург, Торонто дотиснуло Монреаль.