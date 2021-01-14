Донбас знищив Дніпро у 25 турі УХЛ

Донбасівці здобули 20-у перемогу у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру УХЛ Донбас зустрічався з херсонським Дніпром.

Господарі святкували впевнену перемогу - 6:1. Відчутною перевага господарів була у другому періоді, коли у ворота гостей влетіло чотири сухі шайби.

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25 тур, 14 січня

Донбас - Дніпро 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Шайби: 1:0 - 04:58, 2:0 - 27:15 Карамнов, 3:0 - 30:47 Пересунько, 4:0 - 34:22 Пересунько, 5:0 - 39:26 Бірюков, 6:0 - 44:20 Казаковцев, 6:1 - 53:29 Дорофєєв

Раніше, Краматорськ у серії буллітів переміг Маріуполь у 25 турі УХЛ.