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Сокіл підписав захисника Лисенка

Сьогодні 14:25 825 0
Сезон Лисенко розпочинав у Металурзі
Сокіл підписав захисника Лисенка
#Лисенко, #Сокіл

Джерело - УХЛ.

Київський Сокіл уклав контракт із захисником Владиславом Лисенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженець Києва у 2012-2014 роках виступав в Північній Америці, провів 30 матчів у USHL і 136 ігор (27 очок, показник корисності -27) в QMJHL.

У 2014 році Лисенко дебютував в КХЛ в Вітязь, провів за подільський клуб 4 зустрічі і також зіграв 54 матчі в МХЛ. У сезоні 2015/16 захисник додав до свого активу ще один матч в КХЛ за Адмірал, після чого основну частину кар'єри виступав у ВХЛ.

У Соколі, Гірнику, Молоті-Прикамє і Ценг Тоу  Владислав Лисенко відіграв 173 матчі, набрав 27 (6+21) очко при показнику корисності -38. У сезоні 2016/17 хокеїст грав в Азіатській лізі за Сахалін - 42 матчі, 6 очок, показник корисності +21.

Нинішній сезон Лисенко починав у жлобінському Металурзі - в білоруській Екстралізі захисник зіграв 14 матчів і набрав 2 (0+2) очки.

У складі збірної Росії  Владислав Лисенко вигравав Світовий кубок виклику в сезоні 2011/12, а роком пізніше виступав на Чемпіонаті світу - 7 матчів, 0 очок, показник корисності +3.

За Сокіл захисник гратиме під 32 номером.

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