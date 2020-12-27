 Донбас знищив Білий Барс у 21 турі УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Донбас знищив Білий Барс у 21 турі УХЛ

Сьогодні 19:40 724 0
Поєдинок завершився з рахунком 8:0 на користь господарів
Донбас знищив Білий Барс у 21 турі УХЛ
#Донбас, #Білий Барс, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У 21 турі української хокейної ліги Донбас приймав Білий Барс.

Поєдинок завершився з рахунком 8:0 на користь господарів.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
21 тур, 27 грудня

Донбас - Білий Барс 8:0 (3:0, 3:0, 2:0)

Шайби: 1:0 - 11:14 Кожевніков, 2:0 - 14:59 Лялька, 3:0 - 18:09 Костіков, 4:0 - 22:29 Лялька, 5:0 - 27:25 Захаров, 6:0 - 35:45 Бірюков, 7:0 - 45:22 Мільохін, 8:0 - 52:28 Туркін

Раніше Краматорськ у серії буллітів здолав Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Сеуканд залишив посаду головного тренера Маріуполя.

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