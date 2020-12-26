 Кременчук розгромив Маріуполь у 21 турі УХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Кременчук розгромив Маріуполь у 21 турі УХЛ

Сьогодні 20:10 463 0
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Кременчук розгромив Маріуполь у 21 турі УХЛ
#Маріуполь, #Кременчук, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь приймав Кременчук у рамках 21 туру української хокейної ліги.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:7. Созонов та Денискін оформили по дублю.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
21 тур, 26 грудня

Маріуполь - Кременчук 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Шайби: 0:1 - 8:26 Гриценко, 0:2 - 15:29 Денискін, 0:3 - 20:53 Созонов, 0:4 - 24:05 Созонов, 0:5 - 33:56 Серанов, 0:6 - 36:39 Орлов, 1:6 - 36:54 Бондаренко, 1:7 - 43:16 Денискін, 2:7 - 51:48 Лихачов, 3:7 - 58:56 Цикало

Раніше Сокіл на виїзді впевнено переграв Дніпро.

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