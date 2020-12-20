 Крижані Вовки - Сокіл 3:6: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі
Сьогодні 20:09 1250
Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли
Сьогодні 22:03 369
Українки здобули три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:40 280
Гунько та Ліщинська стали бронзовими призерками на Кубку Європи
Сьогодні 18:25 778
Блашко фінішувала 23-ою у мас-старті на четвертому етапі Кубку світу
Сьогодні 16:03 520
Підручний провалив мас-старт у Гохфільцені
Сьогодні 13:40 702
Альварес переміг Сміта і завоював титули WBC і WBA в суперсередній вазі
Сьогодні 08:26 866
Українки стали чемпіонками Європи із командного багатоборства
Вчора 21:12 1192
Мессі повторив легендарне досягнення Пеле
Вчора 19:30 2474
Джима у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу у Гохфільцені
Вчора 16:39 906
Блоги
Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала мамою
Українська біатлоністка Ольга Абрамова стала мамою Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 572
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37!
Він сколихнув чемпіонат світу в Московії висловом Слава Україні! Вукоєвичу - 37! Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:41 429
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль
Фантастична історія бігунки на інвалідному візку, яка виграла 11 мейджорів поспіль Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:07 1230
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року
У Польщі забитий м'яч, який уже претендує на найкращий гол року Valeriy Ruchka
Сьогодні 06:00 1600
Марта Костюк показала, як готується до нового сезону
Марта Костюк показала, як готується до нового сезону Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 417
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією
Я плакав, коли отримав твого листа. Михайлович зустрівся з хлопчиком, який підтримав його в боротьбі з лейкемією Valeriy Ruchka
Вчора 11:37 651
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року
Красномовна реакція Роналду на виграш Левандовського призу найкращому гравцю року Valeriy Ruchka
Вчора 10:49 8670
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою
Чергова бійка в УХЛ. Хокеїсти Дніпра і Донбасу виявили сильнішого в кулачному бою Valeriy Ruchka
18.12.2020 22:29 499
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим
Президент Вольфсберга програв парі гравцям команди та став лисим Valeriy Ruchka
18.12.2020 19:22 594
Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії
Український чемпіон тріумфально повернувся в спорт після страшної аварії Valeriy Ruchka
18.12.2020 18:23 1437
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:39 Футбол Лаціо впевнено переміг Наполі у 13 турі Серії А 76
23:28 Бокс Сміт із травмою боксував з Канело 218
23:15 Футбол Колишній півзахисник Олександрії: Ні краплі не шкодую, що переїхав до Росії 690
23:14 Блог Парні тренування зміцнюють відносини 99
23:09 Футбол Астон Вілла розгромила Вест Бромвіч у 14 турі АПЛ 194
22:55 Футбол Захисник Інгульця: За нас вирішили у високих кабінетах 274
22:40 Футбол Суарес мав підписаний контракт з Ювентусом 391
22:25 Футбол Рудько продовжив контракт з кіпрським Пафосом 332
22:11 Футбол Сассуоло - Мілан 1:2. Огляд матчу 383
22:03 Футбол Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли 369
21:55 Бокс Промоутер: Інтерв'ю Ломаченка викликає занепокоєння 587
21:40 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Сокіл 3:6. Огляд матчу 510
21:27 Футбол Кадіс вдома програв Хетафе у 14 турі Ла-Ліги 487
21:15 Блог Колишній захисник Динамо забив божевільний гол в турецькій Суперлізі 928
21:10 Футбол Вольфсбург здолав Штутгарт у 13 турі Бундесліги 522
21:02 Блог День рекордів. Найшвидший дубль в історії АПЛ 285
20:54 Футбол Аталанта Маліновського здобула вольову перемогу над Ромою у 13 турі Серії А 1119
20:45 Футбол Гравець Манчестер Юнайтед оформив найшвидший дубль в історії АПЛ 948
20:40 Хокей. УХЛ Кременчук - Білий Барс 6:0. Огляд матчу 671
20:24 Футбол Манчестер Юнайтед знищив Лідс у 14 турі АПЛ 816
20:09 Бокс Усик вперше потрапив до рейтингу The Ring у суперважкій вазі 1250
19:54 Футбол Ренн на виїзді розгромив Лор’ян у 16 турі Ліги 1 679
19:39 Бокс Українська боксерка здобула золоту нагороду на турнірі у Німеччині 1210
19:25 Хокей. УХЛ Сокіл на характері переміг Крижаних Вовків у 19 турі УХЛ 1097
19:09 Футбол Гранада переграла Бетіс у 14 турі Ла-Ліги 858

Крижані Вовки - Сокіл 3:6. Огляд матчу

Сьогодні 21:40 510 0
Гості святкували вольову перемогу, програючи 0:3
Крижані Вовки - Сокіл 3:6. Огляд матчу
#Сокіл, #Крижані Вовки

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру УХЛ Сокіл на виїзді переграв Крижаних Вовків.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
19 тур, 20 грудня

Крижані Вовки - Сокіл 3:6 (2:0, 1:2, 0:4)

Шайби: 1:0 - Анкундинов (Кіча), 07:56; 2:0 - Хеффернан (Панков - Сурін), 18:52; 3:0 - Хеффернан (Панков - Сурін), 20:17; 3:1 - Рубан (Ступак), 28:02; 3:2 - Павленко (Морозов - Сисак), 30:48; 3:3 - Олендаренко (Морозов), 40:23; 3:4 - Смирнов (Рубан - Міхнов), 51:22; 3:5 - Голубич (Павленко - Рубан), 54:02; 3:6 - Павленко (Морозов - Пойманов), 59:53.

Раніше, Кременчук знищив Білий Барс в УХЛ.

Коментарі ()