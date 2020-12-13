ФХУ і УХЛ спробують вирішити конфліктну ситуацію

Напередодні конгресу ФХУ відбудеться круглий стіл

Джерело - УХЛ.

17 грудня о 12:00 у Міністерстві молоді та спорту відбудеться круглий стіл під головуванням Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з Федерацією хокею України та клубами Української хокейної ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Нарада буде присвячена обговоренню шляхів вирішення конфліктної ситуації в чемпіонаті України з хокею напередодні Генерального конгресу Федерації хокею України, де 18-го грудня мають відбутися вибори президента організації.

Раніше клуби-учасники чемпіонату України з хокею звернулися до Міністра молоді та спорту України Гутцайта В.М. з проханням почати процеси реорганізації в українському хокеї і провести чесні вибори на пост Президента ФХУ.