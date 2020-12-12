 Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 13:57 612
Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40
Сьогодні 16:24 59
Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі
Сьогодні 16:13 68
Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:08 993
Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 316
Де Пена пропустить матч проти Колоса
Сьогодні 13:11 1115
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії
Сьогодні 12:34 360
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:00 2008
Ковтун став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики
Сьогодні 10:31 1691
Динамо прийме Колос, Ворскла зіграє з Минаєм: Де дивитися матчі УПЛ
Сьогодні 08:55 2545
Блоги
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:42 607
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:08 387
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:34 1814
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 807
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
Вчора 19:43 19449
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 18:05 632
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
Вчора 14:44 651
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 14:33 548
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців
Відео дня. Вейн Грецький записав звернення до українців Андрій Твердохліб
Вчора 13:31 988
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram
Російський гонщик Формули 1 потрапив у гучний скандал через відео в Instagram Андрій Твердохліб
Вчора 13:06 561
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 12:25 38841
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота
Захисник Зорі не зміг врятувати команду і переправив м'яч у власні ворота Valeriy Ruchka
10.12.2020 23:42 574
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером
Відео дня. Емоції з роздягальні Шахтаря після матчу з Інтером Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:21 1486
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру
Легендарний захисник Динамо офіційно завершив кар'єру Valeriy Ruchka
10.12.2020 19:14 7872 1
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів
Дорогі невдахи. Збірна найдорожчих гравців, які вилетіли з Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
10.12.2020 16:36 1427
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:24 Біатлон Фійон-Має виграв гонку переслідування. Українці поза ТОП-40 59
16:13 Формула 1 Ферстаппен сенсаційно здобув поул на Гран-прі Абу-Дабі 68
16:08 Пряма трансляція Динамо - Колос: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 993
16:00 Пряма трансляція Чоловіча гонка переслідування 12,5 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 459
15:56 Футбол Ворскла зіграла внічию з Минаєм у 13 турі УПЛ 316
15:42 Хокей. УХЛ Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса 412
15:31 Біатлон Підгрушна: Хотілося вищу позицію, ніж сьоме місце 437
15:11 Футбол Соломон зацікавив ТОП-клуби Серії А 791
14:58 Футбол В АПЛ можуть повернути п’ять замін 514
14:55 Блог ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Аліна Ягупова 230
14:45 Футбол Лаштувка: Не думаю, що Пятов програв конкуренцію Трубіну 657
14:32 Блог Стіна! Лунін паказав свої сейви на тренуванні Реала 329
14:29 Бокс Альварес: Лопес без шансів переміг Ломаченка 1616
14:18 Пряма трансляція Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 255
14:15 Футбол Двоє гравців Динамо достроково відправились у відпустку 1071
13:57 Біатлон Українки посіли сьоме місце в естафеті на Кубку світу 612
13:41 Хокей Крижані Вовки - Дніпро: пряма трансляція матчу УХЛ 1187
13:40 Футбол Ворскла - Минай: Стартові склади команд 950
13:26 Футбол Брюгге хоче позбутися ексфорварда Зорі 1127
13:17 Пряма трансляція Ворскла - Минай: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 1045
13:11 Футбол Де Пена пропустить матч проти Колоса 1115
12:58 Футбол Вальядолід - Осасуна 3:2. Огляд матчу 1033
12:45 Біатлон Підручний виділив причини провалу на Кубку світу 1196
12:45 Блог Фінти на замерзлій вулиці: як хокеїсти зустріли ожеледь в Києві 206
12:35 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 км в Гохфільцені: онлайн-трансляція. LIVE 1380

Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса

Сьогодні 15:42 412 0
Білого Барсу втратив перемогу у матчі
Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса
#Білий Барс, #Маріуполь, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома поступився Маріуполю.

Доля матчу вирішилась в овертаймі, де шайба Лихачова подарувала Маріуполю перемогу у грі.

Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
17 тур, 12 грудня

Білий Барс - Маріуполь  4:5 (2:2, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Коваленко (Дурдиєв, Корчоха), 3:22; 1:1 Грабовецький (Петрошенко, Ядловський), 6:22; 2:1 Бородай (Благой), 7:27; 2:2 Фроленко (Лихачов, Луговий, більш.), 16:01; 3:2 Благой (Бородай, Гребеник, більш), 27:11; 4:2 Удовиченко (Грицюк), 31:47; 4:3 Коваленко (Чердак), 41:27; 4:4 Кобяков (Мельников, Мостовий, більш.), 51:08; 4:5 - Лихачов

Раніше, Дніпро знищив Білий Барс.

Коментарі ()