Маріуполь в овертаймі вирвав перемогу у Білого Барса

Білого Барсу втратив перемогу у матчі

Джерело - Чемпіон.

У 17 турі регулярного чемпіонату УХЛ Білий Барс вдома поступився Маріуполю.

Доля матчу вирішилась в овертаймі, де шайба Лихачова подарувала Маріуполю перемогу у грі.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

17 тур, 12 грудня

Білий Барс - Маріуполь 4:5 (2:2, 2:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 Коваленко (Дурдиєв, Корчоха), 3:22; 1:1 Грабовецький (Петрошенко, Ядловський), 6:22; 2:1 Бородай (Благой), 7:27; 2:2 Фроленко (Лихачов, Луговий, більш.), 16:01; 3:2 Благой (Бородай, Гребеник, більш), 27:11; 4:2 Удовиченко (Грицюк), 31:47; 4:3 Коваленко (Чердак), 41:27; 4:4 Кобяков (Мельников, Мостовий, більш.), 51:08; 4:5 - Лихачов

Раніше, Дніпро знищив Білий Барс.