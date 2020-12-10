Дніпро розтрощив Білий Барс у 16 турі УХЛ

Дорофєєв та Тимченко оформили хет-трики

Джерело - Чемпіон.

У матчі 16-го туру УХЛ київський Білий Барс зустрічався з херсонським Дніпром.

Херсонська команда досить впевнено переграла суперника - 14:1. У складі переможців Дорофєєв та Тимченко оформили хет-трики.

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16 тур, 10 грудня

Білий Барс - Дніпро 1:14 (0:6, 0:3, 1:5)

Шайби: 0:1 - Дорофєєв (Вишняков), 03:30; 0:2 - Вишняков (Дорофєєв, Швецов), 05:40; 0:3 - Тимченко (Брага, Матусевич), 06:24 ; 0:4 - Тимченко (Ратушний), 14:28; 0:5 - Каракулько (Афанасєв), 19:20; 0:6 - Швецов (Дорофєєв), 19:52; 0:7 - Дорофєєв (Гасніков, Вишняков), 25:40; 0:8 - Гасніков (Швецов, Дорофєєв), 31:26; 0:9 - Вороб’єв (Каракулько, меньш), 32:11; 0:10 - Дорофеев (Ратушний, Вишняков), 44:12; 1:10 - Мороз (Логач, Качан, больш.), 52:02; 1:11 - Швецов (Гасніков, Декало), 53:39; 1:12 - Тимченко (Целогородцев), 55:02; 1:13 - Гасніков (Дорофєєв, Вишняков), 57:15; 1:14- Панасенко, 59:11.

Раніше, почесним президентом Дніпра став новий голова Херсонської обласної ради.