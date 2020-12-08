Віцепрезидент Федерації боксу України, почесний президент Дніпра, Владислав Мангер знімає з себе повноваження президента клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Ні колектив, ні команда не повинні страждати через несправедливість і абсурдності ситуації, в якій перебуваю я. Тому я знімаю з себе повноваження президента клубу Дніпро.

Для мене було величезною честю піклуватися про команду, розвивати її і прославляти Херсон на кращих майданчиках України. У нас були амбітні плани і прекрасні ідеї.

Я сподіваюся, що новий президент клубу втілить їх у життя і вдихне в колектив нову енергію. Херсонщина гідна того, щоб з нами рахувалися і нас поважали.

Прошу новий склад Херсонської обласної ради та його керівника, всіх вірних уболівальників і любителів хокею, щоб не загубити команду.

Ви собі навіть не уявляєте, яке прекрасне спортивне майбутнє на них чекає. А разом з ними - і нашу Херсонщину. Давайте не знищимо те, що дісталося нам таким трудом", - зазначив Мангер.