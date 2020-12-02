 Кременчук - Маріуполь 8:2: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 05:14 3709
Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону
Сьогодні 13:33 378
Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня
Сьогодні 13:00 305
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 12:10 1361
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:45 4017
Ювентус прийме Динамо, Манчестер Юнайтед зіграє з ПСЖ. Матчі 5 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:24 393
Верес зіграє з Маріуполем, Олександрія прийме Минай. Матчі 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні 08:56 705
Україна повернула собі одинадцяте місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:08 2326 1
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 00:08 1423
Ювентус - Динамо Київ: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Вчора 23:41 777
Блоги
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою
Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:42 79
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол
Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:11 254
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони
Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:22 817
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата
Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:56 274
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала
Шахтар забиває фантастичний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 21:46 1851
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 869
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Вчора 19:56 632
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Вчора 13:52 2225
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Вчора 13:11 362
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
30.11.2020 23:09 407
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:55 Інше В Україні запускають ігровий челендж для дітей 72
13:51 Баскетбол Будівельник переглядає американського форварда 78
13:42 Блог Бодібілдер з України одружився із гумовою лялькою 99
13:33 Бокс Брати Клички потрапили до списку найкращих боксерів суперважкого дивізіону 378
13:15 Футбол Мюллер потрапив до ТОП-10 найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів 390
13:00 Бокс Визначився суперник Василя Чеботаря на бій 18 грудня 305
12:57 Бокс Джойса зобов'язали провести бій з колишнім суперником Усика 391
12:41 Формула 1 Грожан: Я відчував наближення смерті, іншого варіанту не було 880
12:25 Бокс Богачук захворів на коронавірус 1711
12:16 Футбол Який вигляд має турнірна таблиця групи Шахтаря після сенсаційної перемоги над Реалом 1195
12:11 Блог Про перемогу Шахтаря над Реалом та протистояння МEGOGO і ТК Футбол 260
12:10 Пряма трансляція Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1361
12:09 Хокей. УХЛ Кременчук - Маріуполь 8:2. Огляд матчу 378
11:51 Баскетбол Детройт підписав литовця на позицію Михайлюка 412
11:45 Футбол Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція 4017
11:33 Футбол Левченко: Два рази обіграти Реал - це не випадковість 540 1
11:22 Блог Ґвалтівник і педофіл: футболістка відмовилася вшанувати пам'ять Марадони 829
11:15 Хокей. УХЛ Сокіл - Дніпро 3:0. Огляд матчу 592
10:57 Формула 1 Мік Шумахер підписав контракт з командою Формули-1 795
10:56 Блог Це новий виклик, - Шовковський відвідав перше засідання Київради у статусі депутата 275
10:41 Футбол Аталанта - Мідтьюлланн 1:1. Огляд матчу 582
10:26 Футбол Після поразки від Шахтаря Зідан може бути звільнений з Реала 1298
10:10 Футбол Атлетіко - Баварія 1:1. Огляд матчу 540
09:55 Хокей. УХЛ Донбас підписав російського захисника 847
09:40 Футбол Ліверпуль - Аякс 1:0. Огляд матчу 673

Кременчук - Маріуполь 8:2. Огляд матчу

Сьогодні 12:09 378 0
Кременчук здобув впевнену перемогу у регулярному чемпіонаті
Кременчук - Маріуполь 8:2. Огляд матчу
#Кременчук, #Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

У 13 турі УХЛ Кременчук вдома розібрався із Маріуполем.

Чемпіонат України - УХЛ
13 тур, 01 грудня

Кременчук - Маріуполь 8:2 (2:0, 4:0, 2:2)

Шайби: 1:0 Орлов (Созонов), 8:43; 2:0 Боєвих (Созонов, Пукс, більш.), 17:01; 3:0 Кисельов (Волков, Тютченко), 27:33; 4:0 Тютченко (Кисельов), 28:19; 5:0 Пукс (Боєвих), 29:18; 6:0 Денискин, 30:20; 7:0 Хрішпенц (Пукс), 40:33; 7:1 Коваленко (Горище, Сірченко), 42:45; 7:2 Корчоха, 51:44; 8:2 Коробов (Дубінін), 54:04.

Раніше, Сокіл з мінімальним рахунком обіграв Маріуполь в УХЛ.

Коментарі ()