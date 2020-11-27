Маріуполь підписав результативного форварда з чемпіонату Польщі

Корчоха має досвід виступів у Білорусі і МХЛ

Джерело - УХЛ.

Маріуполь підсилив нападник Роберт Корчоха, який має досвід виступів в МХЛ, а також чемпіонатах Польщі і Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За 4 сезони в МХЛ нападник встиг зіграти в 96 матчах і набрати 51 (29+22) бал при показнику корисності +10. Сезон 2016/17 Корчоха провів у першості Білорусі, виступаючи за Арарат з Єревану. У білоруському чемпіонаті форвард зіграв 49 матчів і заробив 63 (35+28) очки. У тому сезоні цей результат дозволив нападнику посісти п'яте місце в топі бомбардирів чемпіонату.

Наступні 3 сезону Корчоха провів в чемпіона Польщі, де форвард зіграв у складах команд Торунь і Сосновець. Сумарно за 3 сезону нападник зіграв в 130 матчах і набрав 152 (58+94) очки.

Раніше, Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 11 турі УХЛ.