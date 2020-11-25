Дніпро знищив Маріуполь у 11 турі УХЛ

Дебютант УХЛ вдома пропустив аж 9 шайб

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УХЛ Маріуполь зустрічався з херсонським Дніпром.

Гості святкували впевнену перемогу, закинувши чотири шайби ще у першому періоді матчу.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

11 тур, 25 листопада

Маріуполь - Дніпро 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)

Шайби: 0:1 - 00:35 Макаров, 0:2 - 10:28 Вишняков, 0:3 - 14:17 Дорофєєв, 0:4 - 14:36 Гасніков, 1:4 - 26:25 Дурдієв, 1:5 - 27:43 Чернишенко, 1:6 - 36:13 Швецов, 1:7 - 51:06 Дорофєєв, 1:8 - 55:26 Швецов, 1:9 - 58:22 Зайцев

Нагадаємо, Маріуполь у складному матчі переміг Білий Барс в УХЛ.