Білий Барс підписав двох нападників

Обидва хокеїсти на початку сезону були заявлені за Краматорськ

Джерело - УХЛ.

Білий Барс підписав контракт з нападниками Юрієм Качаном і Данилом Тищенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На старті сезону обидва гравці були заявлені за Краматорськ, але в матчах чемпіонату УХЛ на льоду не з'являлися.

У 2014-2018 роках Качан виступав у Швеції за юніорську та молодіжну команди Нюнесхамн. Повернувшись влітку 2018 року в Україні, форвард став грати в складі Білого Барса - в 82 матчах хокеїст набрав 43 (18+25) очки при показнику корисності -12.

Данило Тищенко розпочинав кар'єру у херсонському Дніпрі, за який грав в чемпіонатах України U15, U16, U19 і U20. У національній першості нападник дебютував в сезоні 2018/19 у Крижаних Вовках, зігравши 5 матчів і не набравши результативних балів. Минулий сезон форвард провів у данському Відовре.

У складі Білого Барса Юрій Качан виступатиме під 16 номером, а Данило Тищенко - під номером 8.

Нагадаємо, Сокіл обіграв Краматорськ.