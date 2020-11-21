Дніпро у напруженому матчі переміг Крижаних Вовків

Поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь господарів

Джерело - Чемпіон.

Крижані Вовки приймали Дніпро у рамках 10 туру української хокейної ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3 на користь гостей, хоча у першому періоді Дніпро мав перевагу в 3 шайби.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

10 тур, 21 листопада

Крижані Вовки - Дніпро 3:5 (0:3, 2:2, 1:0)

Шайби: 0:1 - 04:37 Каракулько, 0:2 - 05:13 Вишняков, 0:3 - 06:32 Дорофєєв, 0:4 - 21:32 Воробйов, 1:4 - 27:30 Сурін, 1:5 - 38:48 Гасніков, 2:5 - 39:24 Панков, 3:5 - 47:56 Фроленко

Нагадаємо, Сокіл обіграв Краматорськ.