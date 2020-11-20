Дніпро дозаявив молодого нападника

З середини 2019 року форвард виступав у Латвії

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро дозаявив 17-річного нападника Богдана Панасенка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Вихованець харківського хокею у 2017 році виступав в чемпіонаті України U16 в складі Придніпровського (26 матчів, 19+23 очок), після чого перейшов в естонські Пантери.

Сезон 2019/20 форвард провів в Латвії: 3 матчі в національному чемпіонаті, 20 матчів (8+10 очок) у другій лізі і 23 матчі (45+38 очок) в чемпіонаті U17, де став найкращим бомбардиром і снайпером.

Раніше, Сокіл сенсаційно переграв Донбас.