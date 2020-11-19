 Білий Барс – Дніпро 2:8. Огляд матчу | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Білий Барс – Дніпро 2:8. Огляд матчу

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Огляд матчу Білий Барс – Дніпро
Білий Барс – Дніпро 2:8. Огляд матчу
#Білий Барс, #Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УХЛ Дніпро на виїзді розгромив Білий Барс.

УХЛ
Регулярний чемпіонат
9 тур, 19 листопада

Білий Барс – Дніпро 2:8 (0:2, 2:5, 0:1)

Шайби: 0:1 Макаров (Вишняков, Воробйов), 10:30; 0: 2 Каракулько (Матусевич, менш.), 14:47; 0:3 Швецов (Зайцев), 22:37; 1: 3 Ружников (Койда), 27:02; 1:4 Дорофєєв (Декало, Зайцев), 29:04; 1:5 Гасніков (Воробйов, Брага); 34:00; 1:6 Крисанов (Зайцев, Вишняков), 35:30; 2:6 Койда (Петрошенко), 38:26; 2: 7 Макаров (Декало, Каракулька), 39:24; 2:8 Крисанов (Швецов, Дорофєєв, більш.), 47:13;

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