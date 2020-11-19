Маріуполь в овертаймі дотиснув Крижаних Вовків

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УХЛ Маріуполь обіграв Крижані Вовки.
Матч завершився з рахунком 4:3 на користь господарів майданчика.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
9 тур, 19 листопада
Маріуполь – Крижані Вовки 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Шайби: 1:0 - Олійник (Дурдиев - Скурихин), 11:01; 1:1 - Шабанов, 13:33; 2:1 - Кобяков (Ромащенко), 34:04; 3:1 - Цикало (Коваленко - Скурихин), 43:22; 3:2 - Жигалов (Моксунов), 44:41; 3:3 - Панков (Маландін), 53:49; 4:3 - Цикало (Горище - Сірченко), 61:29.
Раніше, Сокіл сенсаційно переграв Донбас.