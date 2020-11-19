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Маріуполь в овертаймі дотиснув Крижаних Вовків

Сьогодні 21:31 492 0
Матч завершився в овертаймі
Маріуполь в овертаймі дотиснув Крижаних Вовків
#Маріуполь, #Крижані Вовки, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УХЛ Маріуполь обіграв Крижані Вовки.

Матч завершився з рахунком 4:3 на користь господарів майданчика.

УХЛ
Регулярний чемпіонат
9 тур, 19 листопада

Маріуполь – Крижані Вовки 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Шайби: 1:0 - Олійник (Дурдиев - Скурихин), 11:01; 1:1 - Шабанов, 13:33; 2:1 - Кобяков (Ромащенко), 34:04; 3:1 - Цикало (Коваленко - Скурихин), 43:22; 3:2 - Жигалов (Моксунов), 44:41; 3:3 - Панков (Маландін), 53:49; 4:3 - Цикало (Горище - Сірченко), 61:29.

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