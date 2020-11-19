Дніпро знищив Білий Барс у 9 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру УХЛ Дніпро на виїзді розгромив Білий Барс.
Матч завершився з рахунком 8:2 на користь Дніпра.
УХЛ
Регулярний чемпіонат
9 тур, 18 листопада
Білий Барс – Дніпро 2:8 (0:2, 2:5, 0:1)
Шайби: 0:1 Макаров (Вишняков, Воробйов), 10:30; 0: 2 Каракулько (Матусевич, менш.), 14:47; 0:3 Швецов (Зайцев), 22:37; 1: 3 Ружников (Койда), 27:02; 1:4 Дорофєєв (Декало, Зайцев), 29:04; 1:5 Гасніков (Воробйов, Брага); 34:00; 1:6 Крисанов (Зайцев, Вишняков), 35:30; 2:6 Койда (Петрошенко), 38:26; 2: 7 Макаров (Декало, Каракулька), 39:24; 2:8 Крисанов (Швецов, Дорофєєв, більш.), 47:13;
Раніше, Сокіл сенсаційно переграв Донбас.