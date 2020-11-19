Крижані Вовки відзаявили Воробйова

У сезоні 2020/21 форвард зіграв два матчі в складі киян

Джерело - УХЛ.

Клуб Крижані Вовки виключив з заявки на сезон нападника Владислава Воробйова.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

У нинішньому сезоні чемпіонату УХЛ форвард провів 2 матчі, в яких не набрав очок і заробив показник корисності -3.

Сезон 2019/20 Воробйов також відіграв за київський клуб, в 33 матчах хокеїст набрав 19 (10 + 9) очок при показнику корисності -22.

Наступний матч Крижані Вовки проведуть сьогодні, 19 листопада, проти Маріуполя.

Нагадаємо, Сокіл сенсаційно переграв Донбас у 9 турі УХЛ.