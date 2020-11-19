Крижані Вовки відзаявили Воробйова

Джерело - УХЛ.
Клуб Крижані Вовки виключив з заявки на сезон нападника Владислава Воробйова.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
У нинішньому сезоні чемпіонату УХЛ форвард провів 2 матчі, в яких не набрав очок і заробив показник корисності -3.
Сезон 2019/20 Воробйов також відіграв за київський клуб, в 33 матчах хокеїст набрав 19 (10 + 9) очок при показнику корисності -22.
Наступний матч Крижані Вовки проведуть сьогодні, 19 листопада, проти Маріуполя.
Нагадаємо, Сокіл сенсаційно переграв Донбас у 9 турі УХЛ.