Дніпро в овертаймі здолав Краматорськ у 6 турі УХЛ

Гасніков закинув переможну шайбу

Джерело - Чемпіон.

У матчі шостого туру УХЛ херсонський Дніпро приймав Краматорськ.

Господарі по ходу гри вели у рахунку 4:2. У третьому періоді гості змогли переломити хід, закинувши три шайби. Дніпро зумів перевести гру в овертайм, де Гасніков закинув переможну шайбу.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

6 тур, 10 листопада

Дніпро - Краматорськ 6:5 ОВ (1:0, 3:2, 1:3, 1:0)

Шайби: 1:0 - 18:59 Воробйов, 2:0 - 29:06 Шевцов, 2:1 - 29:54 Подзіньш, 2:2 - 31:05 Грін, 3:2 - 34:54 Макаров, 4:2 - 37:39 Гасніков, 4:3 - 45:31 Жвачкін, 4:4 - 52:46 Столяренко, 4:5 - 55:24 Жвачкін, 5:5 - 56:39 Воробйов, 6:5 - 64:05 Гасніков

Раніше Кременчук знищив Білий Барс.