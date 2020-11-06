Джерело - Чемпіон.
У рамках четвертого туру УХЛ Дніпро вдома обіграв Крижані Вовки.
Чемпіонат України - УХЛ
4 тур, 05 листопада
Дніпро - Крижані Вовки 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
Шайби: 1:0 - Гасніков (Каракулько - Афанасьєв), 09:07; 1:1 - Ємелін (Лучніков), 10:04; 1:2 - Ємелін (Сурін), 16:45; 2:2 - Гасніков (Вишняков - Каракулько), 31:09; 3:2 - Зайцев (Дорофєєв), 31:53; 4:2 - Макаров (Воробйов), 45:29; 4:3 - Ємелін (Панков), 49:54; 5:3 - Швецов (Хомутов), 59:30; 5:4 - Шапіро (Лучніков - Абаджян), 59:52.