 Дніпро - Крижані Вовки 5:4: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Дніпро - Крижані Вовки 5:4. Огляд матчу

Сьогодні 12:41 214 0
Господарі з труднощами переграли Крижаних Вовків
Дніпро - Крижані Вовки 5:4. Огляд матчу
#Крижані Вовки, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого туру УХЛ Дніпро вдома обіграв Крижані Вовки.

Чемпіонат України - УХЛ
4 тур, 05 листопада

Дніпро - Крижані Вовки 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 - Гасніков (Каракулько - Афанасьєв), 09:07; 1:1 - Ємелін (Лучніков), 10:04; 1:2 - Ємелін (Сурін), 16:45; 2:2 - Гасніков (Вишняков - Каракулько), 31:09; 3:2 - Зайцев (Дорофєєв), 31:53; 4:2 - Макаров (Воробйов), 45:29; 4:3 - Ємелін (Панков), 49:54; 5:3 - Швецов (Хомутов), 59:30; 5:4 - Шапіро (Лучніков - Абаджян), 59:52.

Раніше, Кременчук перестріляв Краматорськ у 4 турі УХЛ.

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