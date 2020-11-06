 Кременчук - Краматорськ 5:4: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Кременчук - Краматорськ 5:4. Огляд матчу

Сьогодні 09:41 493 0
Дебютант дав бій чемпіону
Кременчук - Краматорськ 5:4. Огляд матчу
#Кременчук, #Краматорськ

Джерело - Чемпіон.

В рамках четвертого туру УХЛ Краматорськ дебютував в чемпіонаті матчем проти чемпіона України Кременчука.

Чемпіонат України - УХЛ
4 тур, 05 листопада

Кременчук - Краматорськ 5:4 (2:1, 1:2, 2:0)

Шайби: 0:1 Жвачкін (Гринь, Кривошапкин), 3:31; 1:1 Пукса (Савицький, Александров), 3:40; 2:1 Кисельов (Созонов, Алексюк), 8:44; 2:2 Жвачкін (Столяренко), 20:21; 3:2 Денискин (Коробов, Дубінін), 26:19; 3:3 Кривошапкин (Карпенко, Халін), 39:52; 3:4 Карпенко, 45:28; 4:4 Коробов (Денискин, Дубінін), 45:58; 5:4 Денискин (Коробов), 49:03;

Раніше, Кременчук обіграв Дніпро у 3 турі УХЛ.

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