 Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря - АЕК 1:4. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:30 9704 1
Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022
Сьогодні 18:34 1946
Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Сьогодні 18:05 852
Померла дружина Лобановського
Сьогодні 16:55 3678
Волинь розгромила Гірник-Спорт. Результати матчів 11 туру Першої ліги
Сьогодні 15:55 1078
Зоря - АЕК: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 12:37 1044
Голкіпер Динамо потрапив до збірної 3 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:25 1912
Зоря - АЕК: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 09:59 1418
Воротар Динамо у матчі з Барселоною зробив 12 сейвів
Сьогодні 09:25 2366
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 09:14 13459
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:30 Футбол Манчестер Юнайтед визначив долю Сульшера 285
23:30 Футбол Зоря - АЕК 1:4. ОНЛАЙН 9704 1
23:12 Футбол Шабанов: У Динамо залишились сили на Шахтар 255
22:58 Футбол Балотеллі приєднався до клубу четвертого італійського дивізіону 261
22:47 Футбол Бенфіка – Рейнджерс 3:3. Огляд матчу 260
22:33 Футбол Леоненко про Динамо: Народжений повзати - літати не може 1549
22:18 Хокей. УХЛ Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ 391
21:56 Футбол Рома розгромила Клуж, перемоги Наполі та Тоттенгема. Результати матчів 3 туру Ліги Європи 257
21:39 Беттінг Рейтинг букмекерiв України - аналізуємо популярні платформи 434
21:31 Футбол Екснападник Динамо виділив зміни при Луческу 921
21:15 Баскетбол Одеса дотиснула Черкаські Мавпи у Суперлізі 477
20:55 Футбол Чигринський та Шахов зіграють проти Зорі у Лізі Європи 859
20:45 Футбол Екстренер Зорі пророкує луганцям першу перемогу у Лізі Європи 686
20:32 Хокей. УХЛ Кременчук перестріляв Краматорськ у 4 турі УХЛ 815
20:15 Баскетбол Хімік обіграв Миколаїв у Суперлізі 622
19:53 Футбол Оболонь розібралася з Альянсом у 11 турі Першої ліги 771
19:45 Футбол Родрігес отримав виклик до збірної Люксембургу 786
19:31 Біатлон В Україні покажуть всі етапи Кубка світу з біатлону 1662
19:16 Футбол Шабанов оцінив гру з Барселоною 1137
18:59 Футбол Агробізнес вирвав перемогу у Чорноморця в 11 турі Першої ліги 958
18:34 Гандбол Збірна України вирвала нічию в Росії у відборі на Євро-2022 1946
18:20 Футбол Де Пена хитрощами отримав футболку Мессі 1988
18:05 Футбол Нещерет – у символічній збірній туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored 852
17:47 Футбол Російського футболіста будуть судити за напад на суддю 1177
17:32 Футбол Михалик: Патріотизм полягає не в співі гімну, руці на серці і вишиванці 1899

Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ

Сьогодні 22:18 391 0
Матч завершився з рахунком 5:4
Дніпро дотиснув Крижані Вовки у 4 турі УХЛ
#Дніпро, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

В рамках четвертого туру УХЛ Дніпро вдома обіграв Крижані Вовки.

Чемпіонат України - УХЛ
4 тур, 05 листопада

Дніпро - Крижані Вовки 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)

Голи: 1:0 - Гасніков (Каракулько - Афанасьєв), 09:07; 1:1 - Ємелін (Лучніков), 10:04; 1:2 - Ємелін (Сурін), 16:45; 2:2 - Гасніков (Вишняков - Каракулько), 31:09; 3:2 - Зайцев (Дорофєєв), 31:53; 4:2 - Макаров (Воробйов), 45:29; 4:3 - Ємелін (Панков), 49:54; 5:3 - Швецов (Хомутов), 59:30; 5:4 - Шапіро (Лучніков - Абаджян), 59:52.

Раніше, Кременчук перестріляв Краматорськ у 4 турі УХЛ.

 

Коментарі ()