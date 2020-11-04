Донбас переміг Сокіл в УХЛ

Джерело - Чемпіон.
Донбас у 4 турі регулярного чемпіонату УХЛ вдома переміг Сокіл.
Матч завершився з рахунком 4:2 на користь господарів майданчика.
Чемпіонат України – УХЛ
4 тур, 04 листопада
Донбас Сокіл 4:2 (3:0, 0:2, 1:0)
Шайби: 1:0 Захаров (Монс, Колесніковс), 09:21; 2:0 Сигарев (Бірюков, Шишлянніков); 3:0 Сигарев (Туркін, Кожевников, - більш.), 12:29; 3:1 Морозов (Середницький), 20:50; 3:2 Павленко (Ковальов), 25:11; 4:2 Коренчук (Карамнов, Мілєхін), 55:41;
Раніше, Кременчук обіграв Дніпро у 3 турі УХЛ.