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Донбас знищив Білий Барс і вийшов на перше місце в турнірній таблиці

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Донбас знищив Білий Барс і вийшов на перше місце в турнірній таблиці
#УХЛ, #Донбас, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру УХЛ Донбас вдома розгромив Білий Барс.

Господарі зуміли забити дев'ять шайб, залишивши свої ворота сухими.

Ця перемога домогла Донбасу очолити турнірну таблицю.

УХЛ
Регулярний чемпіонат
3 тур, 31 жовтня

Донбас - Білий Барс 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 10:38 Пересунько, 2:0 - 11:07 Монс, 3:0 - 15:03 Бірюков, 4:0 - 15:16 Коренчук, 5:0 - 20:20 Туркін, 6:0 - 39:21 Разумов, 7:0 - 53:06 Пересунько, 8:0 - 54:26 Сигарьов, 9:0 - 56:01 Туркін

Раніше Маріуполь переміг Крижаних Вовків і здобув першу перемогу в УХЛ.

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