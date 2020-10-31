Донбас знищив Білий Барс і вийшов на перше місце в турнірній таблиці

Олексій Трифонов оформив перший шатаут в сезоні

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру УХЛ Донбас вдома розгромив Білий Барс.

Господарі зуміли забити дев'ять шайб, залишивши свої ворота сухими.

Ця перемога домогла Донбасу очолити турнірну таблицю.

УХЛ

Регулярний чемпіонат

3 тур, 31 жовтня

Донбас - Білий Барс 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 10:38 Пересунько, 2:0 - 11:07 Монс, 3:0 - 15:03 Бірюков, 4:0 - 15:16 Коренчук, 5:0 - 20:20 Туркін, 6:0 - 39:21 Разумов, 7:0 - 53:06 Пересунько, 8:0 - 54:26 Сигарьов, 9:0 - 56:01 Туркін

Раніше Маріуполь переміг Крижаних Вовків і здобув першу перемогу в УХЛ.