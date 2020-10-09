Донбас знову дотиснув Кременчук у фіналі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У другому матчі фіналу УХЛ Донбас переміг Кременчук.
Основний час матчу завершився із рахунком 3:3.
В овертаймі перемогу вибороли хокеїсти Донбасу, переможну шайбу забив Мілєхін
УХЛ. Плей-оф
Фінал
Другий матч, 09 жовтня
Кременчук - Донбас 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1)
Шайби: 4:01 Туркін - 0:1, 18:18 Захаров - 0:2, 33:51 Дубінін - 1:2, 48:01 Тютченко - 2:2, 51:40 Дубінін - 3:2, 51:51 Буценко - 3:3, в овертаймі 8:09 Мілєхін - 3:4
Рахунок в серії 0:2
Раніше, Донбас переміг Кременчук у першому матчі фіналу УХЛ.