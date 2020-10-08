Дніпро підписав 18-річного захисника

Дніпро підсилився власним вихованцем

Дніпро оголосив про підписання контракту з 18-річним захисником Микитою Кругляковим.

Про це повідомляє пресслужба УХЛ.

Угода укладена на 3 роки.

Вихованець херсонців виступав за дитячо-юнацькі команди Дніпра, ставав бронзовим призером чемпіонату України U19 і срібним призером чемпіонату України U20.

З юніорської збірною України захисник ставав чемпіоном світу в Дивізіоні 1Б в 2018 році, закинувши на турнірі 2 шайби. У сезоні 2019/20 Кругляков також вигравав бронзові медалі молодіжного Чемпіонату світу в Дивізіоні 1Б.

Раніше, Донбас переміг Дніпро та вийшов у фіналу плей-оф УХЛ.