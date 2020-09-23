В УХЛ оновили розклад матчів плей-оф

УХЛ відновлює плей-оф сезону 2019/20

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга відновлює матчі плей-оф.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

28 і 29 вересня відбудуться третій і четвертий матчі півфіналів плей-оф. У разі необхідності, п'ятий, шостий і сьомий матчі серій відбудуться 1, 3 і 5 жовтня.

Виходячи з цього фінальні матчі чемпіонату відбудуться 8, 10, 13 і 15 жовтня. А в разі необхідності, 17, 19 і 21 жовтня будуть зіграні вирішальні фінальні матчі. Відзначимо, що в разі, якщо півфінальні серії завершаться раніше, то фінальна серія буде розпочато через два дні після закінчення півфіналів.

Наразі в першій півфінальній парі Кременчук веде у Білого Барса з рахунком 2:0, а в парі між Донбасом і Дніпром нічия - 1:1.

Нагадаємо, у клубі УХЛ виявили 14 хворих на коронавірус.