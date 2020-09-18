Фахівець багато раз приводив Сокіл до чемпіонства

Джерело - УХЛ.

Головним тренером клубу Маріуполь призначено 69-річний Олександр Сеуканд.

Про це повідомляє УХЛ.

З 1994 по 2011 роки він очолював київський Сокіл, з яким неодноразово ставав чемпіоном України.

Приводив Олександр Юрійович до золотих медалей української першості і столичний Компаньон. Цей фахівець двічі ставав біля керма національної збірної України: 2003-2007, 2008-2009. Останнім клубом Олександра Сеуканда було харківське Динамо, з яким він працював в сезоні-2017/2018.

Раніше, білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки.