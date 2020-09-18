Дебютант УХЛ підписав 17 гравців

Джерело - УХЛ.
Дебютант Української хокейної ліги Маріуполь підписав контракти з 17 гравцями.
Про це повідомляє пресслужба УХЛ.
На цей час клуб поповнився 3 воротарями, 6 захисниками і 8 нападниками.
Воротарі: Тимур Мамедов, Максим Дуве, Олександр Качула.
Захисники: Денис Петрухно, Олексій Мельников, Олександр Воронін, Олександр Гуров, Валентин Сірченко, Данило Костарєв.
Нападники: Володимир Чердак, Микита Коваленко, Вадим Агєєв, Іван Ципнятов, Руслан Ромащенко, Владислав Луговий, Євген Кобяков, Ярослав Ухін.
Раніше, білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки.