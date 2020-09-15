Лавіолетт очолив Вашингтон

Джерело - Чемпіон.
Пітер Лавіолетт призначений новим головним тренером Вашингтона.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
55-річний фахівець став 19-м тренером в історії Кепіталс. Зарплата Лавіолетта складе понад чотири мільйони доларів в рік.
Нагадаємо, 23 серпня Вашингтон відправив у відставку Тодда Рірда, під керівництвом якого команда двічі вилетіла з Кубка Стенлі в першому раунді.
55-річний Лавіоллет покинув Нешвілл в січні. Він працював в клубі з 2014 року. У 2017 році тренер вивів Предаторс у фінал Кубка Стенлі, де програв Піттсбургу в серії з рахунком 2-4.
У сезоні-2017/18 хижаки завоювали Президентський кубок, здобувши 53 перемоги в регулярному чемпіонаті НХЛ.