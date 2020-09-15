 Лавіолетт очолив Вашингтон | Хокей | Champion.com.ua
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Лавіолетт очолив Вашингтон

Сьогодні 19:55 284 0
Зарплата фахівця складе понад чотири мільйони доларів
Лавіолетт очолив Вашингтон
#Вашингтон, #НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Пітер Лавіолетт призначений новим головним тренером Вашингтона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

55-річний фахівець став 19-м тренером в історії Кепіталс. Зарплата Лавіолетта складе понад чотири мільйони доларів в рік.

Нагадаємо, 23 серпня Вашингтон відправив у відставку Тодда Рірда, під керівництвом якого команда двічі вилетіла з Кубка Стенлі в першому раунді. 

55-річний Лавіоллет покинув Нешвілл в січні. Він працював в клубі з 2014 року. У 2017 році тренер вивів Предаторс у фінал Кубка Стенлі, де програв Піттсбургу в серії з рахунком 2-4.

У сезоні-2017/18 хижаки завоювали Президентський кубок, здобувши 53 перемоги в регулярному чемпіонаті  НХЛ.

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