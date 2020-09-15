Калгарі призначив головного тренера

Джерело - УХЛ.
Виконуючий обов'язки головного тренера Калгарі Джефф Ворд призначений на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.
Нагадаємо, Ворд був призначений виконуючим обов'язки головного тренера Калгарі у листопаді минулого року, після того, як у відставку був відправлений Білл Пітерс.
Відзначимо, що під керівництвом Ворда Калгарі здобув 25 перемог в 43 матчах регулярного чемпіонату і вийшов в плей-оф, де в першому раунді поступився Даллас Старз (2-4).
Раніше, Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі.