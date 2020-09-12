НХЛ назвала дату першого раунду драфту

Національна хокейна ліга офіційно оголосила, що перший раунд драфта новачків відбудеться 6 жовтня.

Про це повідомляє ua-football.

"Драфт НХЛ відбудеться в два дня. Перший раунд відбудеться ввечері 6 жовтня. Раунди з другого по сьомий відбудуться в середу, 7 жовтня. Точний час початку і інформація по телетрансляції буде повідомлена пізніше", - йдеться в повідомленні ліги.