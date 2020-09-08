У Донбасі в 23 гравців виявили коронавірус

Матчі плей-оф під загрозою зриву

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб Донбас оголосив про позитивні тести на коронавірус всередині команди.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Всього в клубі підтвердили 23 випадки на COVID-19 - хвороби піддалися як хокеїсти, так і співробітники Донбасу. Всі хворі знаходяться на самоізоляції, їх стан оцінюється як задовільний.

Частина гравців, які вирушили в Херсон для участі в матчах-відповідях півфіналу плей-оф чемпіонату України, також відправляться на самоізоляцію.

Нагадаємо, у клубі УХЛ виявили 14 хворих на коронавірус.