Колишній нападник Донбасу продовжить кар'єру у Чехії

Новіков грав в Україні в сезонах 2017/18 і 2018/19

Джерело - УХЛ.

Колишній нападник Донбасу Микита Новіков майбутній сезон 2020/21 проведе у другому за силою чемпіонаті Чехії в клубі Поруба.

Про це повідомляє пресслужба чеського клубу.

У Донбасі Новіков виступав в сезонах 2017/18 і 2018/19. У сезоні 2017/18 форвард відіграв за донецький клуб 39 матчів і набрав 27 (13+14) очок при показнику корисності +35. Відзначимо, що тоді Новиков став чемпіоном України у складі донецького клубу.

Наступний рік став менш результативним для нападника - 24 матчі, 7 (4+3) очок, показник корисності +4. Сезон Новіков закінчував в оренді в харківському МХК Динамо, в якому форвард провів 9 матчів, набравши 4 (1+3) бали.

Минулий сезон 2019/20 Микита Новіков провів в ХК Чебоксари у третій лізі Росії - там в 7 матчах нападник набрав 1 (0+1) бал.

Нагадаємо, Сокіл підсилився двома гравцями Дніпра.