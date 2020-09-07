Матчі плей-оф УХЛ припинені через коронавірус

Джерело - УХЛ.
Розіграш другого етапу чемпіонату України зупинили на стадії півфіналів.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Розіграш плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення COVID-19 у 19-ти хокеїстів Донбасу і 2-х гравців Білого Барса.
Також тести на коронавірус здали Дніпро і Кременчук.
Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-оф.
Нагадаємо, Сокіл підсилився двома гравцями Дніпра.