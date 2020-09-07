Матчі плей-оф УХЛ припинені через коронавірус

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-оф УХЛ-Парі-Матч, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-оф

Джерело - УХЛ.

Розіграш другого етапу чемпіонату України зупинили на стадії півфіналів.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Розіграш плей-оф чемпіонату УХЛ-Парі-Матч сезону 2019/20 призупинено мінімум на два тижні через виявлення COVID-19 у 19-ти хокеїстів Донбасу і 2-х гравців Білого Барса.

Також тести на коронавірус здали Дніпро і Кременчук.

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів, Ліга прийме рішення про дати продовження плей-оф.

Нагадаємо, Сокіл підсилився двома гравцями Дніпра.