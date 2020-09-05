Матчі серії плей-оф УХЛ призупинили через коронавірус

Матчі повинні були відбутися 5-7 вересня в Білій Церкві і Херсоні

Рішенням Української хокейної ліги, півфінальні серії плей-оф припинені, у зв'язку з можливим виявленням COVID-19 у деяких хокеїстів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Всі гравці перед стартом півфіналів плей-оф вже проходили тестування на коронавірус, для того щоб перед рестартом чемпіонату убезпечити всіх учасників процесу. Гравці всіх команд-учасниць півфіналів плей-оф здадуть повторні тести і протягом 72 годин буде прийнято остаточне рішення про відновлення серій.

Після отримання результатів тестів на сайті УХЛ будуть опубліковані нові дати проведення наступних матчів півфіналів плей-оф для обох пар.

Нагадаємо, Донбас здолав Дніпро у півфіналі плей-оф УХЛ.