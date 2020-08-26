У Білорусі можуть забрати чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу може перехопити Фінляндія

У Фінляндії не виключають, що країна може прийняти чемпіонат світу з хокею 2021 року, якщо політична криза в Білорусі затягнеться.

Про це розповів президент Фінської хокейної асоціації Гаррі Нумеле

"Звичайно, ми будемо розглядати можливість проведення чемпіонату світу, якщо IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду - ред.) дійде висновку, що слід шукати нове місце проведення чемпіонату", - сказав Нумеле.

Чемпіонат світу з хокею має пройти в Мінську (основні матчі, у тому числі фінал) та Ризі з 21 травня до 6 червня 2021 року.

Міжнародна федерація хокею поки не робила політичних заяв стосовно ситуації в Білорусі. Глава організації Рене Фазель є давнім прихильником Лукашенка і захищав заявку Мінська, коли виникала ідея бойкоту ЧС-2014.

Раніше, Кличко підтримав протестувальників у Білорусі.