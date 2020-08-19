Помер легендарний хокеїст українського походження

Гаверчаку було 57 років

Джерело - Чемпіон.

Член Залу хокейної слави Дейл Гаверчак помер після тривалої боротьби з онкологією.

Про це повідомив його син Ерік.

У Хаверчака у вересні минулого року діагностували рак шлунка. Пізніше він переніс гастректомію і курс хіміотерапії.

Хаверчак на драфті 1981 року за першим номером пішов до Вінніпега. Також в НХЛ канадець українського походження пограв в Баффало і Сент-Луїсі.

Всього в головній хокейній лізі світу Гаверчак за 16 сезонів набрав 1409 очок (518 шайб і 891 результативна передача). Він займає 20-е місце в історії НХЛ за набраними очками.

Останнім місцем роботи Дейла Гаверчака був клуб юніорської ліги Онтаріо.