Помер легендарний хокеїст українського походження

Джерело - Чемпіон.
Член Залу хокейної слави Дейл Гаверчак помер після тривалої боротьби з онкологією.
Про це повідомив його син Ерік.
У Хаверчака у вересні минулого року діагностували рак шлунка. Пізніше він переніс гастректомію і курс хіміотерапії.
Хаверчак на драфті 1981 року за першим номером пішов до Вінніпега. Також в НХЛ канадець українського походження пограв в Баффало і Сент-Луїсі.
Всього в головній хокейній лізі світу Гаверчак за 16 сезонів набрав 1409 очок (518 шайб і 891 результативна передача). Він займає 20-е місце в історії НХЛ за набраними очками.
Останнім місцем роботи Дейла Гаверчака був клуб юніорської ліги Онтаріо.