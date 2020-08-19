Найкращий снайпер чемпіонату Румунії перейшов у Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Склад ХК Кременчук поповнив 22-річний український форвард Андрій Денискін.

Про це повідомляє офіційний сайт кременчуцького клубу.

Український хокеїст на початку ігрової кар'єри виступав в Америці за команди з молодіжних і студентських ліг, в загальному набравши 131 (84 + 47) бал в 102 матчах. Потім Денискін захищав кольори Brookings Blizzard з Північноамериканської хокейній лізі, записавши на свій рахунок 17 (12 + 5) очок в 23 зустрічах.

У сезоні 2015/16 Денискін завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу, де в 5 матчах набрав 9 (4 + 5) результативних балів. З сезону 2017/18 форвард поповнив ряди ХК Донбас, з яким двічі виграв золоті медалі української національної першості (сезон 2017/18 і 2018/19). У складі донецької команди в 73 матчах нападник набрав 51 (24 + 27) бал.

У минулому сезоні 2019/20 Денискін став найкращим снайпером чемпіонату Румунії, закинувши 39 шайб у складі Стяуа, в загальному набравши 64 очок в 29 поєдинках.

У ХК Кременчук Андрій Денискін виступатиме під номером 71.