Крижані Вовки гратимуть домашні матчі на найкращій арені України

Джерело - Чемпіон.

Столичний хокейний клуб Крижані Вовки домашні матчі сезону 2020/21 Української хокейної ліги будуть грати на льодовій арені Термінал у Броварах.

Про це стало відомо Чемпіону із власних джерел. За нашою інформацією представники Вовків і керівництво арени дійшли принципової згоди. Арена Термінал є найкращою хокейною ареною України та здатний вмістити трохи більше 1500 уболівальників.

Нагадаємо, Крижані Вовки не змогли пробитися до півфіналу УХЛ 2019/20, зазнавши поразки на стадії 1/4 фіналу від Білого Барсу.