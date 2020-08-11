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У НХЛ визначився переможець драфт-лотереї

Сьогодні 12:57 774 0
Перший вибір отримав клуб з Нью-Йорка
У НХЛ визначився переможець драфт-лотереї
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

Володарем першого вибору на драфті НХЛ 2020 року стали Рейнджерс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Слідом за ними будуть вибирати Лос-Анджелес, Оттава (пік Сан-Хосе), Детройт, Оттава, Анахайм, Нью-Джерсі, Баффало, Міннесота і Вінніпег.

Відзначимо, що на перший пік драфту претендували тільки ті вісім клубів, які програли свої серії в кваліфікації Кубка Стенлі.

Нью-Йорк Рейнджерс на драфті НХЛ обиратимуть першими вперше з 1965 року. Що цікаво, 55 років тому клуб вибрав хокеїста, яка не провів в НХЛ жодного матчу.

Очікується, що під першим піком Рейнджерс на драфті НХЛ виберуть канадського форварда Алексіса Лафреньєра, який в минулому сезоні набрав 112 (35+77) очок в 52 матчах ліги QMJHL.

 

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